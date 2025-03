Vietato dire gnocca bangla e dell’altra sponda in ospedale | le linee guida dell’Asl di Torino

Leggi su Open.online

L’Asl5 ha varato un documento interno che stabilisce un linguaggio più inclusivo e rispettoso nei rapporti tra operatori sanitari e pazienti. Tra le indicazioni, il divieto di usare espressioni come «», «racchia», «muso giallo» o abbreviazioni come «» per le persone bengalesi. Vietate anche frasi colloquiali come «» per riferirsi all’orientamento sessuale: megliottamente «gay» o «lesbica». L’obiettivo del documento, firmato dalttore generale Bruno Osella, è eliminare discriminazioni e stereotipi nel linguaggio tra pazienti e sanitari.Un linguaggio più attento e rispettosoLe raccomandazioni, rivela Today, sono contenute nelleper un linguaggio inclusivo e rispettoso, e sono state fatte circolare all’Asl per sostituire espressioni potenzialmente offensive con termini più neutri.