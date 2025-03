Anteprima24.it - VIDEO/ Provinciali, il centrodestra presenta il candidato Giuseppe Rinaldi

Tempo di lettura: < 1 minutoUncompatto e unito in provincia di Salerno ha scelto il nome del sindaco di Montesano sulla Marcellana,per la candidatura a presidente della provincia di Salerno.Oggi alle 12 sono scaduti i termini per lazione e non ci sono state sorprese. Il sindaco di Salerno per il centro sinistra, componente politica alla quale appartiene la maggioranza degli amministratori locali che voteranno contro il collega del Vallo di Diano che in una conferenza stampa è stato ufficialmenteto stamani presso la sede di Fratelli d’Italia. Ed è stato subito campagna elettorale accesa con il senatore Antonio Iannone che si è augurato che il sindaco Napoli, da palazzo Sant’Agostino guardi meglio lo scempio dei lavori avviati e mai finti per i parcheggi che hanno devastato il lungomare di Salerno.