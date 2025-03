Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la terza puntata: i consigli della nutrizionista

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto “Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti.Nella, Pasquale incontra laBarbara De Conno che dopo averlo ‘intervistato’ dal punto di vista nutrizionale, fornisce i giustie le regole da seguire a tavole per trovare la forma giusta in un lasso di tempo breve.Rivedi qui la1Rivedi qui la2L'articolodala: iproviene da Anteprima24.it.