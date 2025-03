Ilpescara.it - VIDEO | In dieci giorni via i cassonetti dal centro: date e vie interessate e per i “furbetti” scattano le multe

Leggi su Ilpescara.it

Partirà da viale Kennedy e per la precisione dal 19 marzo per proseguire fino al 28 del mese, l’attività di ritiro deiincon l’avvio del porta a porta per il conferimento e il ritiro dei rifiuti. Sono 25 le viedalle operazioni di Ambiente che prevedono sì il.