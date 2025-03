Messinatoday.it - VIDEO | In arrivo le giornate FAI, Pandolfino: "Orgogliosi del nostro patrimonio, racconteremo la storia del nostro Ateneo"

Leggi su Messinatoday.it

Weekend del 22 e 23 marzo dedicato al FAI con il consueto appuntamento delle "di Primavera". Nel Messinese saranno tre gli eventi previsti, due in città con la Sede Centrale dell'Università degli Studi che aprirà le porte per mettere in luce ilartistico e culturale e la.