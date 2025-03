Dailymilan.it - VIDEO – Ex Milan, Gennaro Gattuso litiga con l’opinionista: non porti rispetto, cos’hai vinto in carriera?

Leggi su Dailymilan.it

L’ex giocatore e allenatore delconnella tv croata: ecco cos’è successo. Il, oggi sulla panchina dell’Hajduk Spalato, ha perso 3-0 contro il Rijeka, lasciando la vetta della classifica del campionato croato. Al termine della sfida, l’ex tecnico die Napoli si è scagliato contro Josko Jelicic, ex calciatore croato.è, infatti, stato protagonista di una vera e propria sfuriata controdell’emittente MaxSport1. Appena arrivato nella zona delle interviste, l’allenatore italiano ha salutato la giornalista dello studio e uno dei due opinionisti, rifiutando la stretta di mano al suo interlocutore e partendo subito all’attacco:Non ti do la mano, perché tu parli troppo. Sei stato un ex giocatore e dovresti capire certe dinamiche, ma non haper le personeLa replica di Jelicic non si è, però, fatta attendere:Non usare la mano, parliamo di calcio tranquillamenteshow: battibecca con: non! Ecco cos’è successoThings got heated between Joško Jeli?i? andafter the match.