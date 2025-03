Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento Rivoli sulle autostrade regionali come anche sul Raccordo Anulare in uscita dall'anello cittadino invece segnaliamo rallentamenti sulla via del mare all'altezza di Vitinia in direzione Acilia su via Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Acilia in direzione Ostia e su via Casilina Torre Gaia e la Borghesiana in direzione di quest'ultima passiamo alle chiusure stradali da questa sera fino al 20 marzo dei lavori di manutenzione vengono chiuse in fascia oraria notturna dalle 22 alle 6 le rampe del tratto Urbano della A24 in direzione via Tiburtina sia per chi proviene da lunghezza che per chi proviene dalla tangenziale est divieto di transito da oggi fino al 31 marzo per lavori di manutenzione straordinaria anche su via della Pisana tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia infine tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google Marco Morgan infomobilità è tutto ed in chiusura ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.