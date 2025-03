Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti dalle autostrade segnaliamo Ancora un chilometro di coda tra Attigliano Orte in direzione della capitale a causa di un incidente mentre in direzione Firenze permane la coda di due chilometri tra Magliano Sabina e Orte causa lavori in corso rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e tangenziale in direzione di quest'ultima ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra Ardeatina e Appia in interna invece si rallenta tra Nomentana e Prenestina usciamo dall'anello cittadino con i su via Flaminia tra Quarticciolo e Riano in direzione Castelnuovo di Porto su via Cristoforo Colombo 3 Spinaceto Acilia in direzione Ostia e sulla via del mare tra il bivio per il raccordo è Vitinia verso Acilia segnaliamo poi codema per incidente su via dei Cinque Archi tra il bivio per la Pontina è via pantanelle in direzione Nettuno Passiamo al trasporto pubblico capitolino da oggi Attiva una nuova linea Atac si tratta del bus 96 che collegherà l'area del Corviale con la metro Piramide e la stazione Ostiense Infine per le chiusure stradali da oggi fino al 31 marzo per lavori di manutenzione straordinaria chiusa al transito il tratto di via della Pisana tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia da Marco Morgante Astral infomobilità per il momento è tutto al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.