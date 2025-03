Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti dalle autostrade sulla A1 Firenzesegnaliamo una coda di 3 Km a causa di un veicolo in panne tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze ci spostiamo sulle consolari su via Tiburtina sempre per un Veicolo in avaria Ci sono code a tratti in entrambi i sensi di marcia tra Settecamini e albuccione su via Cassia bis è invece un incidente a creare disagi allatra lo svincolo di via Giustiniana il bivio per il raccordo in direzione di quest'ultimo è proprio sull'anello cittadino segnaliamo in carreggiata interna code tra Flaminia Salaria è più avanti tra Centrale del Latte Prenestina in carreggiata esterna invece si rallenta tra Pontina Ardeatina e tra Appia il bivio per la diramazioneSud Passiamo al trasporto pubblico capitolino da oggi Attiva una nuova linea Atac Sitra bus 96 che collegherà l'area del Corviale con la metro Piramide la stazione Ostiense lungo il corridoio preferenziale di via Portuense Infine per le chiusure stradali ricordiamo che da oggi fino al 31 marzo per lavori di manutenzione straordinaria è chiuso al transito il tratto di via della Pisana tra via di Malagrotta e via della Tenuta di Santa Cecilia da Marco Morgante Astral infomobilità Per il momento tutto a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.