Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con la un romeno Napoli dove siamo delle cose della tesi Ferentino indirizzo diandiamo sulla diramazioneSud Dove troviamo un incidente tra la barriera disu ha detto il nome direzione capitale prestare attenzione possibili rallentamenti proseguendo sulla diramazione Torre delle cure altezza raccordo per difficoltà di immissione su quest'ultimo Infine per lavori di manutenzione le barriere di protezione chiusa al transito veicolare la strada statale 214 Maria e isola Casamari nel tratto compreso tra castelliri è Casamari in direzione di Ferentino Per il provvedimento resterà attivo fino al 22 Marzo da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto Grazie Mi ascolti al prossimo aggiornamento della