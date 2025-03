Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaAbbiamo quelloNapoli dove è stato riaperto a Nicola del tratto all'altezza di Colleferro in precedenza chiuso in direzione dia causa di un incidente per Mauro 10 km di coda a partire da ragni sempre soloNapoli a caso di un altro sinistro dobbiamo delle code altezza Montone in direzione di Napoli andiamo sul raccordo dove traffico rallenta sulla carreggiata esterna della redine Tuscolana mentre interna troviamo delle cose da dire a MancinoSud spostiamoci sul tratto Urbano della A24 deve traffico si fa incolonnato tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del Centro andiamo sulla Pontina Dove troviamo delle code per traffico intenso tra spinaci e il raccordo in direzione la capitale incolonnamenti sulla Appia tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo Indesit in quest'ultimo da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto Grazie dell'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.