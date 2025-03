Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaavremo quello 1Napoli dove ha sede un incidente di Colleferro è stata predisposta la chiusura traffico regolare in direzione disi registrano fino a 16 km di coda a partire da Anagni per rimosso invece l'incidente avvenuto sulla A1 all'altezza di Orte permangono code per tendenza a partire da Magliano Sabina in direzione di Firenze andiamo sul raccordo dove Anche qui è stato rimosso il precedente sinistro che causa la disagi all'altezza e l'abbia sulla carreggiata esterna permangono rallentamenti a partire daFiumicino spostandoci interna dobbiamo dire qui a tratti tra diramazionenord e Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della A24 dove traffico si presenta incolonnato tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro cosa trasforma Fiumicino Trapani medici il ponte Magliana in direzione l'Eur possiamo sulla Pontina Dove è stato rimosso il veicolo in panne che causa disagi alla tesi Pomezia traffico regolare proseguendo sulla Pontina troviamo delle code per traffico intenso da spina Ceglie raccordo direzione incolonnamenti sulla Appia tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo in direzione di quest'ultimo da Tommaso Renzi e Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento della