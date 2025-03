Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati laskut con Astral infomobilità un servizio dellaapriamo coloroNapoli dove seguire un incidente la tesi Colleferro è stata predisposta la chiusura al traffico veicolare in direzione disi registrano fino a 16 km di coda a partire da Anagni sempre per incidente troviamo delle code anche sul tratto della A1Firenze tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze un altro sinistro provoca code che interessa una carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e proseguendo per traffico intenso bisogno di rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina e tra Cassia Trionfale B interno Dove troviamo delle code tra bufalotte Tiburtina tra diramazionesud e a Pia e tra Laurentina e via del mare Andiamo su tanto Urbano della A24 dove traffico si presenta incolonnato della Fiorentina tangenziale est indirizzo centro mettete al suo posto bisogno di rallentamenti tra Togliatti e raccordo con gli attrezzi sullaFiumicino Dal raccordo il ponte della Magliana direzione Eur spostiamo sulla Pontina devo a causa di un veicolo in avaria troviamo traffico in colonna Davide lutri e Pomezia in direzione la capitale incolonnamenti sulla Appia tra l'aeroporto di Ciampino il raccordo in direzione di quest'ultimo la Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.