Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto buon Astral infomobilità un servizio della abbiamo qualcuno Napoli dove ha seguito un incidente all'altezza di Colleferro è stata predisposta la chiusura traffico regolare in direzione di cuore a partire da ragni sempre per incidente dobbiamo delle code anche sul tratto dell' A1 Firenze tra Magliano Sabina e Orte indirizzo Firenze possiamo sul raccordo tubo a causa del traffico intenso troviamo delle cose in carreggiata interna tra Casine è più proseguendo tra diramazione nord e centrale del latte delle cose interessano anche la carreggiata esterna tra a casa Siete Fale tra Ardeatine abbia e tra Prenestina e Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della A24 dove traffico si presenta rallentato tra Tor Cervara e la tangenziale est in direzione del centro Mettete sul posto Vi sono dei rallentamenti tra Togliatti e raccordo con la tratti sono Fiumicino raccordo il ponte della Magliana in direzione l'Eur possiamo sulla Pontina doveva caso di un veicolo in avaria troviamo il traffico incolonnato tra via dei rutuli Pomezia indirizzo capitale da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento servizio della