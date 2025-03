Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio e dellaapriamo colonna Firenzedove troviamo gli incolonnamenti tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze è sempre sulla A1 per traffico intenso vi sono dei rallentamenti tra Valmontone e il video con la diramazioneSud in direzione capitale spostiamoci proprio sulla diramazione tu dove traffico si presenta incolonnato all'altezza del raccordo per difficoltà di missioni su quest'ultima un po' di sulla carreggiata interna del raccordo tra la coccinella Appia andiamo sul tratto Urbano A24 dove traffico si presenta fortemente rallentato la tangenziale est in direzione del centro sempre direzione centro troviamo dire lentamente anche sulla Flaminia del raccordo i due punti e sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe code sulla Pontina all'altezza di Pomezia e trano e Castel di Decima in entrambi i casi in direzione diInfine per tutte le informazioni di aggiornamenti in tempo reale sulla ferrovieViterbo Metre Scarica nuova app Astral infomobilità disponibile polli Google da Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto grazie per scooter chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.