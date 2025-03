Panorama.it - Via Padova, dentro al degrado urbano di Milano

Sono poche le strade dia essere conosciute in tutta Italia. Aldilà delle centralissime Montenapoleone, via della Spiga e tutte altre vie legate allo shopping e al lusso, esistono anche quelle diventate ormai tristemente famose per ile il crimine. Una delle più famigerate è certamente via.Il motivo è facilmente intuibile, basta guardare i più recenti casi di cronaca. Nella notte fra sabato e domenica è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto una decina di persone fuori da un locale. Per qualche minuto il tratto di viavicino all’incrocio con Via dei Transiti è diventato il terreno di scontro fra le due fazioni coinvolte, che hanno utilizzato le sedie come scudi e armi contundenti e i posaceneri come proiettili. Al sopraggiungere della polizia 4 persone sono state portate in questura per l’identificazione, si tratterebbe di tre uomini e una donna di origini sudamericane.