Formiche.net - Vi spiego la sfida dell’Italia nell’Artico tra risorse naturali e posizioni strategiche

Leggi su Formiche.net

Tra le tante dichiarazioni rilasciate dal presidente Trump nei primi cinquanta giorni della sua presidenza quelle relative a Canada e Groenlandia sono apparse particolarmente clamorose e provocatorie. Queste esternazioni, tuttavia, hanno almeno avuto il merito di portare all’attenzione sia degli osservatori che del più vasto pubblico la questione della crescente rilevanza economica, politica e strategica dell’Artico.La regione artica corrisponde a circa un sesto dell’intera superficie terrestre e i fondali del Mar Glaciale coprono giacimenti immensi dienergetiche e minerarie, tra cui terre rare e, in particolare, antimonio, prezioso per l’industria hi-tech. Il solo valore dei giacimenti di combustibili fossili è stimato a circa 35 trilioni di dollari. Sebbene il “deep-sea mining” sia ancora in fase preliminare di sviluppo –è la Norvegia ad aver iniziato attività di questo genere – il significato nonché valore economico della regione è evidente ed enorme.