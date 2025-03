Bergamonews.it - Verso la novantesima assemblea di Confai Bergamo

A circa due settimane dalla prossima celebrazione dell’assemblea di, prevista per sabato 29 marzo, Leonardo Bolis, presidente dell’associazione bergamasca e lombarda che riunisce imprese agromeccaniche e agricole, riprende la riflessione intorno al ruolo del contoterzismo agrario sia a livello provinciale che nazionale.“L’assise del 29 marzo rappresenta un’occasione per fare il punto sull’evoluzione dell’attività agromeccanica e sulla capacità gestionale del contoterzismo agrario – sottolinea Bolis -. Ci troviamo infatti di fronte ad un comparto che si contraddistingue non solo per la fornitura di specifici servizi colturali, ma anche per una provata capacità organizzativa che le imprese agromeccaniche mettono a disposizione del mondo agricolo, in una prospettiva globale che unisce tecnología, razionalizzazione delle funzioni aziendali e sostenibilità ambientale”.