Verso il Vinitaly | l’eccellenza enologica campana fra tradizione e innovazione focus a Benevento

Un evento per celebrarein vista della grande fiera di Verona: la Camera di commercio Irpinia Sannio ha organizzato una conferenza stampa per presentare la partecipazione dei vini del territorio alla 57ª edizione di, la più prestigiosa manifestazione dedicata al mondo del vino, che si terrà a Verona dal 6 al 9 aprile 2025. L’incontro si svolgerà ail 18 marzo alle ore 11:00, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio Irpinia Sannio, in Piazza IV Novembre, 1.Il territorio dell’Irpinia e del Sannio è da sempre sinonimo di eccellenza vinicola, con produzioni che affondano le radici in unasecolare, unite a un’costante per garantire qualità e sostenibilità. Durante la conferenza stampa, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della filiera vitivinicola illustreranno il programma di partecipazione alla fiera e gli obiettivi della presenza irpino-sannita a