Verso il calo delle temperature: cielo sereno, possibili piogge isolate

Dopo il peggioramento di questo fine settimana, nella giornata di martedì avremo l’ingresso di aria più fredda da est sul nord-Italia che porterà un sensibiletermico sulla nostra regione. Le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 17 marzo 2025Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sull’intera regioneo poco nuvoloso.Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità dai settori orientali in estensioneovest conlocali piovaschi o rovesci sul settore Prealpino e sulla zona Pedemontana.: Minime comprese tra 3 e 6°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 11 e 15°C.Venti: In pianura tra il mattino e il pomeriggio deboli da sud-ovest, dalla serata moderati a tratti forti da est, in quota tra il mattino e il pomeriggio deboli da sud-ovest, dalla serata moderati a tratti forti da est.