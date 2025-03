Isaechia.it - Verissimo, Paola Caruso tra le lacrime: “Ho avuto paura di perdere mamma e mio figlio”

Ieri pomeriggioè tornata aper raccontare il delicato intervento subito dalMichelino negli Stati Uniti.Nel salotto di Silvia Toffanin la Bonas di Avanti un altro ha spiegato di essersi dovuta affidare a un medico sconosciuto:Parti senza sapere nulla, è un’avventura. Ti ritrovi catapultata in un altro mondo e speri solo che le persone mantengano le promesse fatte. Non avevo altre opzioni, dovevo provarci. Questo tipo di intervento si può fare una sola volta. Il medico mi ha detto che secondo lui erano in grado di farlo perfettamente.Il momento più difficile perè stato quando il bambino è entrato in sala operatoria: Il distacco è terribile. Sono stati gentili e mi hanno detto ‘signora, se vuole può accompagnarlo fin dentro la sala finché non si addormenta’.