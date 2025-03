Ilrestodelcarlino.it - Verismo rusticano . Grandezze barocche

Storie di dolore, tradimento e vendetta: il dittico più amato dell’opera verista, "Cavalleria rusticana" di Mascagni e "Pagliacci" di Leoncavallo, torna al Comunale di Modena dopo più di dieci anni in una nuova produzione con la direzione del maestro Aldo Sisillo, giovedì 20, sabato 22 e domenica 23. Protagonista nel primo cast è il tenore Angelo Villari (nella foto). Mercoledì 19 al Carani di Sassuolo, Petra Magoni e l’Arkè String Quartet nella prima del concerto teatrale "Subversion". Domenica 23 alle 16 alla chiesa di San Carlo (per la Giornata della musica antica), "Grandezza & Levità" del barocco con I Musicali Affetti diretti da Fabio Missaggia, e alle 17 alla chiesa del Voto (per il FestivalBach), Silvia Colli e Andrea Chezzi, violino e clavicembalo.