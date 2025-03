Sport.periodicodaily.com - Ventiduesima giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto

Sono quattro le squadre in testa al terminedel lla. Dopo gli anticipi che hanno fatto registrare la sconfitta di Brescia nel derby con Milano(79-73)e il netto successo di Trapani su Trieste(131-88)Bologna non ne approfitta cadendo a Napoli(93-88)ultima in classifica, mentre torna a vincere Trento su Pistoia87-64). Bene Reggio Emilia che batte Varese(78-63) Sassari passa a Treviso(76-70), mentre Tortona schiaccia Scafati(102-79)e Venezia supera Cremona(87-70).: I RISULTATI BRESCIA-MILANO 73-79TRAPANI-TRIESTE 131-88VARESE-REGGIANA 63-78TRENTO-PISTOIA 87-64TREVISO-SASSARI 70-76SCAFATI-DERTHONA 79-102NAPOLI-BOLOGNA 93-88VENEZIA-CREMONA 87-70LA CLASSIFICA BRESCIA pt.