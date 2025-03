Terzotemponapoli.com - Venezia-Napoli, il giorno dopo. E non solo: parla Beppe Savoldi

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex attaccante di Atalanta, Bologna eè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Cosa è accaduto ieri al, che gli ha impedito di conquistare una vittoria che sulla carta sembrava scontata?“Forse proprio questo: ilprobabilmente pensava di poter affrontare la partita in modo tranquillo, e invece si è impantanato, per così dire, nella laguna”.Il cambio modulo ha penalizzato la fase offensiva del? È vero che si è segnato, ma le problematiche in zona gol restano evidenti. Con il ritorno di Neres bisogna tornare al 4-3-3? E come potrebbe essere utilizzato Osimhen in questo contesto?“Io sono contro il discorso dei numeri, 3-4-3, 4-4-2. I moduli contano relativamente. Un fenomeno segna in qualsiasi sistema di gioco.