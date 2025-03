Ilgiorno.it - Vendetta della Lube . Milano finisce al tappeto

Leggi su Ilgiorno.it

Nella serie dei playoff scudetto forse più imprevedibile, questa volta, in gara 2, è la CucineCivitanova a stravolgere il fattore campo vincendo per 3-0 in casa dell’Allianzsotto gli occhi del ctNazionale Ferdinando De Giorgi. La serie dei quarti è ora in perfetta parità, con gara tre in programma all’Eurosuole Forum, domenica prossima alle 18. L’Allianzillude nei primi minuti di gioco per poi sciogliersi come neve al sole, anche per i meriti avversari. Sono troppi gli errori dai nove metri, dove invece laspinge e mancano pure dei punti di riferimento in attacco e difesa. La formazione di Medei, invece, lavora bene in ogni fondamentale e mette, spesso, le mani a muro, cosa che non succede mai dal lato meneghino. Gli ospiti riscattano la sconfitta di gara 1 e il k.