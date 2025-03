Quifinanza.it - Vendere casa con inquilino in affitto è possibile? Quali sono le regole

Si puòunain? La risposta è positiva perché la legge consente al proprietario di un immobile locato di trasferire la proprietà anche prima della scadenza del contratto di locazione. Se dunque si ha la necessità per le più svariate ragioni, ad esempio il bisogno di liquidità, di mettere in vendita l’immobile dove risiede unè bene sapere che si può procedere in due modi.Il primo èl’immobile mantenendo in vigore il contratto di locazione. Il secondo è disdire il contratto, seguendo le modalità prescritte dalla legge e venderlo una volta che l’abitazione è nuovamente disponibile.In questo articolo esamineremo le due situazioni, vedremo qual è la normativa da rispettare e come si tutelano le parti coinvolte.Comeun immobile in locazionePartiamo dal presupposto che, se è stato registrato un contratto di locazione, occorre rispettare tutte le normative a esso inerenti, disposizioni di legge e clausole inserite al suo interno.