Ilnapolista.it - Velasco: «Qualcosa non va nella cultura sportiva in Italia, l’idea che se vinci una volta devi vincere sempre è micidiale»

Il ct della nazionale di pallavolo femminile, Julio, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in occasione dei prossimi mondiali di volley.Leggi anche:: «I genitori hanno paura dei traumi dei figli, ma il vero disagio è il loro»: «La cosa più difficile per un giocatore è l’obbligatorietà di»Ci sono già segnali positivi, i clubni sono protagonisti assoluti: in Champions tre finaliste su quattro sono nostre.«Il nostro movimento è così: forte, perentorio».Insomma, è l’che domina sotto rete.«I club sono strutturati per budget e organizzazione, sono realtà consolidate. E poi, diciamolo, c’è anche l’assenza della Russia.».Non la metterà mica in politica.«No, per carità. Però a livello femminile i club forti sono quelli russi, quelli turchi e glini».