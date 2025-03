Ilnapolista.it - Velasco: «Perché il Papa deve stare lì fino all’ultimo giorno? Sta più tempo coi medici che per fare il suo lavoro»

Il ct della nazionale di pallavolo femminile, Julio, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in occasione dei prossimi mondiali di volley.Leggi anche:: «I genitori hanno paura dei traumi dei figli, ma il vero disagio è il loro»: «La cosa più difficile per un giocatore è l’obbligatorietà di vincere»Ci sono già segnali positivi, i club italiani sono protagonisti assoluti: in Champions tre finaliste su quattro sono nostre.«Il nostro movimento è così: forte, perentorio».Insomma, è l’Italia che domina sotto rete.«I club sono strutturati per budget e organizzazione, sono realtà consolidate. E poi, diciamolo, c’è anche l’assenza della Russia.».Non la metterà mica in politica.«No, per carità. Però a livello femminile i club forti sono quelli russi, quelli turchi e gli italiani».