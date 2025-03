Vela, al Salsedine la premiazione del 44° Campionato Invernale di Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 17 marzo 2025 – Presso ilExpo in via della Scafa si è tenuta ieri ladel 44°di, organizzato dal Circolo Velico di Fiumicino. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco, Mario Baccini, e dell’assessore allo sport, Federica Poggio, che hanno presenziato alla cerimonia di assegnazione dei premi. Presente, tra gli altri, Franco Quadrana, Presidente del Circolo Velico Di Fiumicino.Un momento di grande prestigio è stato rappresentato dalla consegna del “Trofeo Città di Fiumicino”, direttamente dal Primo Cittadino, all’equipaggio di “Bijou”, vincitore della competizione. “Un premio che simbolizza non solo l’eccellenza sportiva, ma anche l’importanza del mare e della nautica per la nostra città. – ha commentato il Sindaco. – Ildirappresenta una delle tradizioni sportive più importanti di Fiumicino, che richiama ogni anno numerosi appassionati.