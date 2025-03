Ilgiorno.it - Varese, la Metasystem precipita di nuovo nella crisi e i 250 dipendenti scioperano a oltranza. I sindacati contro la proprietà cinese: “Impegni di rilancio disattesi”

Mornago (), 17 marzo 2025 – È dita la situazione alladi Mornago e Reggio Emilia, di, dopo che un mese fa si erano accese le speranze di riuscire a salvaguardare i posti di lavoro. A febbraio, dopo sette giorni ininterrotti di sciopero, i 450emiliani e i 250 varesini sembravano aver visto nuove prospettive per il proprio futuro. Che oggi sembrano essersi dispente. La situazione didell'azienda diche produce componenti elettrici per il settore dell'auto è infatti dita. La ripresa della mobilitazione, con un presidio davanti ai cancelli, è stata decisa nelle assemblee di venerdì scorso indette da Fiom Cgil e Uilm Uil, secondo cui tutti glipresi dall'azienda nelle scorse settimane, anche a seguito di un inal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati: “Lo sciopero è a tempo indeterminato – hanno annunciato i– e la sua conclusione ci sarà solo su decisione dei lavoratori in assemblea e quando avremo ottenuto risultati concreti".