Valore delle criptovalute in Italia cresce del 34% nel 2024

Vola a fineilvalute virtuali in mano aglini: al 31 dicembre scorso è salito del 34% a oltre 2,6 miliardi di euro, dopo le contrazioni registrate nel secondo e terzo trimestre dell'anno. Ilmediodetenute dai clienti è pari a 1.634 euro. In aumento anche il numero di clienti che detengonoche crescono del 7% per un totale di oltre 1,6 milioni. Sono i dati contenuti nell'Analisi dei flussi trimestrali inviati all'Oam, l'Organismo agenti e mediatori. L'impennata delcorrisponde all'andamentovalute virtuali sul mercato internazionale, influenzato dalle aspettative sulla presidenza Trump. Il 5 dicembre scorso il Bitcoin ha superato per la prima volta i 100.000 dollari.