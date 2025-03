Gamerbrain.net - Valorant: Gameplay e Abilità per l’Agente Waylay

Leggi su Gamerbrain.net

Il mondo disi espande con l’arrivo di, il nuovo agente appartenente alla classe degli assassini. Questo aggiornamento, disponibile su PC e console di nuova generazione, rivoluziona l’esperienza di gioco introducendo nuove meccaniche e una rotazione aggiornata delle mappe.LeDistintive diLuce Residuapiazza un marcatore di luce sul terreno. Riattivando l’, si trasforma in una scintilla invulnerabile e ritorna istantaneamente al punto del marcatore. Questa mossa offre un’opportunità tattica per ritirarsi in sicurezza o colpire gli avversari con attacchi a sorpresa.Scatto LuminarioCon questaesegue uno o due scatti veloci, potendo spostarsi anche in verticale con il primo scatto. È perfetta per evitare il fuoco nemico, raggiungere posizioni elevate o aggirare gli avversari.