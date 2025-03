Tg24.sky.it - Valanga sulle Dolomiti bellunesi vicino a Cortina, travolti tre sciatori: due morti

È salito a due il bilancio delle vittime dellastaccatasi ieri da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2.300 metri. Tre scialpinisti sono stati: una 38enne di Conegliano (Treviso) e un 40enne di Vittorio Veneto (Treviso) non ce l'hanno fatta e sono deceduti nella notte. Un 51enne, anch'egli di Conegliano, è ricoverato a Pieve di Cadore (Belluno) per ipotermia e trauma a una caviglia. A dare l'allarme il quarto scialpinista del gruppo, che ha subito iniziato la ricerca dei compagnie sepolti. Sul posto è riuscito ad atterrare l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Tutti e tre glisono stati estratti dalla neve e trasportati in diversi ospedali: uno cosciente, gli altri due già in gravi condizioni.