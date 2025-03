Tg24.sky.it - Valanga sulle Dolomiti bellunesi, chi erano Elisa De Nardi e Abel Ayala Anchundia

Leggi su Tg24.sky.it

Desono le due vittime dellache ieri, domenica 16 marzo, si è staccata da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore,, a quota 2.300 metri. I due scialpinisti sono stati travolti dalla forza della neve mentre facevano un’escursione insieme ad altri due compagni. Uno di loro si è salvato ed è riuscito a dare l’allarme. Un altro, Andrea De, è stato tratto in salvo dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. L’uomo, 51 anni, fratello di una delle vittime e anche lui originario di Conegliano in provincia di Treviso, è ancora ricoverato a Pieve di Cadore (Belluno) con vari traumi ed un principio di ipotermia. Anche le due vittime sono state soccorse ma, al momento in cui sono state estratte dalla neve, le loro condizioni sono subito apparse critiche e i due sono deceduti nella notte in ospedale.