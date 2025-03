Bergamonews.it - Valanga su una pista a Colere, elisoccorso in azione

. Soccorsi inin Val di Scalve. Unaè stata segnalata pochi minuti dopo le 13,15 di lunedì 17 marzo sullaCorna Gemelle a.Ancora in corso la bonifica dell’area colpita dai distaccamenti di neve, che si trova all’interno del comprensorio sciistico: al momento non risultano sciatori o escursionisti travolti.Sul posto i Vigili del fuoco, con squadre da Bergamo e da Brescia, e il Soccorso alpino. Inviato per precauzione nella zona un’eliambulanza del 118. Allertati i carabinieri della compagnia di Clusone.Le continue nevicate che hanno interessato le montagne lombarde negli ultimi giorni hanno determinato un aumento del pericolo valanghe su tutta la regione, con grado 3 ovvero ‘marcato’ su Retiche, Adamello e Orobie. Problemi di neve ventata oltre il limite del bosco, con lastroni soffici che saranno di difficile individua causa del ricoprimento determinato dalle nevicate in corso.