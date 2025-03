Quotidiano.net - Valanga in Val di Sole: tre travolti. Due scialpinisti salvi e un disperso

Trento, 17 marzo 2025 - Unaha travolto tre persone nella zona di Capanna Presena, in Val di, in Trentino. Dalle primissime informazioni - a quanto apprende l'Ansa - due persone sarebbero in salvo mentre una sarebbe rimasta intrappolata sotto la neve. Sul posto stanno lavorando i soccorritori del Soccorso alpino ed è intervenuto anche l'elicottero. Sono due le vittime di un’altra, quella staccatasi domenica pomeriggio a Forcella Giau, tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo (Belluno). E’ morto nella tarda serata di ieri anche il secondo scialpinista travolto: si tratta di Abel Ayala Anchundia, un 38enne nato in Ecuador ma residente a Vittorio Veneto (Treviso), trovato dai soccorritori sotto due metri di neve già in gravi condizioni. L'uomo era stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale all'Angelo di Mestre.