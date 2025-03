Valanga in Trentinomorto scialpinista

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.56 Due persone sono riuscite a salvarsi ma una è morta, travolta da unanei pressi di Capanna Presena nella zona del Tonale in Trentino. Gli scialpinisti tratti in salvo sono stati solo parzialmente sepolti dalla neve e per questo è stato possibile intervenire per aiutarli. Il Soccorso alpino ha poi trovato senza vita il terzo, sepolto nella neve.