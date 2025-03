Valanga Dolomiti vittime salgono a due

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.09 Sale a due il bilancio delledellache ieri ha travoltr tre scialpinisti vicino alla Forcella Giau, sopra Cortina d'Ampezzo, Belluno. Dopo la 39enne di Conegliano, che era stata estratta in condizioni disperate e con lesioni gravissime da sotto tre metri di neve, è morto nell'ospedale di Treviso anche un 40enne di Vittorio Veneto. Non è in pericolo di vita il terzo scialpinista, fratello della donna che ha perso la vita.