Valanga Bellunesemorta la scialpinista

8.12 Morta una dei tre scialpinisti soccorsi nel Bellunese dopo che unali aveva travolti, nei pressi della Forcella Giau, a San Vito di Cadore. La 39enne di Conegliano è morta in ospedale a Treviso, dove sono stati portati anche il fratello di lei (non in pericolo di vita) e il terzo, in condizioni disperate. Laa circa 2.300 metri. La donna era stata sepolta da tre metri di neve.