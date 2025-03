Ilgiorno.it - Valanga al Passo del Tonale: morto uno scialpinista, due ricoverati in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

del(Brescia), 17 marzo 2025 – Unoè deceduto e due sono rimasti feriti dopo il distacco di una. La tragedia si è verificata in prossimità didel, a Capanna Presena a 3000 metri di quota, a poca distanza dagli impianti di risalita che servono l’area sciistica di Ponte di Legno–. Ritrovata la terza persona coinvolta dallastaccatasi sotto Forcella Giau, Loè stato recuperato in gravi condizioni e trasportato in, 16 marzo 2025. ANSA/SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK I fatti sono accaduti alle 11.30 di questo lunedì mattina in una zona a cavallo tra le province di Trento e Brescia, già oltre il confine e dunque in Trentino.