Juventusnews24.com - Vaciago sicuro: «Responsabilità importanti di Thiago Motta ma anche giocatori e società hanno le loro mancanze! Oggi è il punto più basso»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, direttore di Tuttosport, si è così espresso dopo la pesante sconfitta della Juve contro la Fiorentina. Le paroleNel suo editoriale, il direttore di Tuttosport Guidoha commentato così quanto successo in Fiorentina Juve.PAROLE – «Un tracollo sportivo di questa portata ha sempre motivi più complessi e sehaper come la sua Juventus sta naufragando, è indubbio che ie lalaquota nelledella stagione. Già la sconfitta con l’Atalanta aveva innescato una riflessione interna, la debacle di ieri intensificherà l’analisi degli errori, perché solo da uno spietato esame di coscienza può scoccare la resurrezione di cui sopra. Sono cinque anni che la Juventus insegue se stessa senza trovarsi (salvo specchiarsi fugacemente in due Coppe Italia e una Supercoppa), si sono alternati dirigenti, allenatori ediversi.