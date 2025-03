Panorama.it - Usa: le uova costano troppo, inizia il contrabbando dal Messico

"Meglio un uovo oggi che una gallina domani", recita un antico proverbio popolare. Un invito ad accontentarsi e a non sfidare la sorte. E sembra che negli Stati Uniti lo stiano prendendo alla lettera. Come denuncia lo storico quotidiano Wall Street Journal, oltreoceano i prezzi dellesono cresciuti vertiginosamente. Per una dozzina si arriva a spendere fino a venti dollari. Così i cittadini americani si stanno ingegnando per arginare il problema. Come? Ricorrendo al. Sempre più persone decidono di acquistare il prezioso prodotto in, dove riescono a concludere degli affari per una piccola somma di denaro. Il piano è semplice: si attraversa il confine, si comprano lee poi si torna felici negli Stati Uniti per gustarsi il meritato pasto. Peccato che la pratica, purché efficace, sia illegale.