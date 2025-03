Thesocialpost.it - USA fuori dall’organismo di indagine sui crimini di guerra russi: Trump svende l’Occidente a Putin?

L’amministrazioneha deciso di ritirare gli Stati Unitiinternazionale istituito nel 2023 dall’Unione Europea per indagare sui leader responsabili dell’invasione russa dell’Ucraina, compreso Vladimir. La notizia, riportata dal New York Times, rappresenta un netto cambio di rotta rispetto alla politica di Joe Biden, che aveva posto l’accento sulla necessità di perseguire idie attribuire responsabilità diretta al Cremlino.La decisione conferma un trend ormai evidente:, nel suo secondo mandato, si allontana dall’Europa e dal sostegno incondizionato all’Ucraina, facendo eco alle sue dichiarazioni precedenti sul possibile disimpegno dalla NATO e sulla volontà di ridurre il coinvolgimento statunitense nella. Per il Cremlino, è un segnale chiaro:può contare su un’America meno ostile, meno incline a perseguire idie meno propensa a vincolare Mosca a un prezzo da pagare per l’aggressione in Ucraina.