Iltempo.it - Ursula copia Meloni: apertura al modello Albania sui migranti. Dall'Ue l'elenco dei Paesi sicuri

L'Unione europea apre aladottato'Italia. «Stiamo aprendo alla possibilità per gli Stati membri di istituire 'hub di rimpatrio' neiterzi. È stato un elemento importante della nostra discussione sulle soluzioni innovative per contrastare con determinazione la migrazione illegale, agendo in cooperazione con ipartner e garantendo che i diritti fondamentali degli individui interessati siano assicurati in conformità con il diritto internazionale», questo quanto scrive la presidente della Commissione Europeavon der Leyen, nella consueta lettera in materia di migrazioni in vista del Consiglio Europeo di giovedì 20 marzo. Il summit tratterà anche di questo tema, anche se non è prevista una discussione approfondita sulla materia. «Per completare il nuovo approccio comune sui rimpatri, la Commissione – svela ancora von der Leyen - sta inoltre preparando una proposta sulla digitalizzazione della gestione dei casi di rimpatrio per la fine dell'anno.