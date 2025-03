Quotidiano.net - Uova a peso d’oro negli Usa, a New York scaffali dei supermercati vuoti. E i rincari pasquali fanno paura

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 marzo 2025 – La crisi delleUsa, con i prezzi alle stelle a causa dell'epidemia di aviaria che sta devastando gli allevamenti a stelle e strisce, ha spinto Washington a chiedere aiuto ad alcuni Paesi europei, tra cui la Danimarca. Il mese scorso, secondo quanto riferito da Reuters, un rappresentante in Europa del Dipartimento Usa all'Agricoltura (Usda) ha contattato formalmente la Danish Egg Association in merito alla volontà e alla capacità di esportareStates, nonostante le tensioni commerciali innescate dai dazi di Trump. Mentre Copenhagen è in attesa di ulteriori informazioni da Washington, la Finlandia ha detto di no alla richiesta. Secondo la televisione di Stato finlandese, la Finnish Poultry Association, associazione avicola nazionale, ha respinto la richiesta americana perché non sono state tenute trattative di accesso al mercato con le autorità statunitensi.