Dayitalianews.com - Uomo di 52 anni picchiato selvaggiamente in strada, è grave: i carabinieri identificano l’aggressore, denunciato per lesioni personali. Il brutale pestaggio ad Aprilia

Leggi su Dayitalianews.com

Dalla corsa in ospedale all’intervento delle forze dell’ordineUndi 52è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Città dicon ferite e contusioni che hanno immediatamente fatto sospettare un’aggressione. Durante le prime cure, il quadro clinico del paziente è apparso più serio del previsto, spingendo i medici a predisporre il trasferimento all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ulteriori accertamenti e trattamenti.Indagini rapide: identificato un sospettatoMentre il personale sanitario si occupava del ferito, idella Stazione disono stati allertati per ricostruire la dinamica dell’episodio. La vittima, sebbene in grado di parlare, non ha fornito immediatamente dettagli utili. Tuttavia, grazie a una serie di verifiche e accertamenti, gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto aggressore nel giro di poche ore.