Uomini e Donne, Vittoria Deganello presto sposa? L'ex corteggiatrice replica ai rumor e svela la verità

Qualche giorno fadiaveva condiviso sul suo profilo Instagram una dedica d’amore che ha fatto subito pensare a una proposta di matrimonio, la frase in questione era “Riservato alla mia futura moglie e alla sua bellissima figlia“.Dopo qualche ora, però,è tornata sul suo profilo Instagram per chiarire come stanno veramente le cose. Nello specifico, l’influencer, ha fatto sapere che la dedica era da parte di un suo amico e che non c’è nessun matrimonio in vista.Inoltre, laha spiegato ai suoi numerosissimi follower di aver ricevuto molti messaggi di auguri e congratulazioni, motivo per il quale si è sentita in dovere di fare chiarezza.Allora volevo ringraziarvi del vostro affetto e dei vostri auguri per il mio futuro matrimonio, ma non è così.