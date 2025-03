Notizieaudaci.it - Uomini e Donne registrazione 17 marzo: Orlando torna e prova a chiarire con Gemma: la decisione

Leggi su Notizieaudaci.it

Aveva lasciato lo studio didopo una segnalazione di Tina Cipollari. Il percorso diBastianelli nel dating show di Canale 5 si era bruscamente interrotto dopo che l’opinionista aveva riferito di aver saputo che l’ex judoka aveva da 20 anni una relazione con una donna di origini russe e che non sarebbe mai stato realmente interessato aGalgani.Bastianelli non convincee lasciaDopo quanto riferito da Tina la dama torinese aveva deciso di chiudere la conoscenza maaveva chiesto di restare per corteggiare un’altra donna tra il dissenso generale. Il cavaliere aveva così lasciato il parterre ma a distanza di una settimana si è ripresentato perla sua posizione ere a ricucire lo strappo conGalgani. Come riferito Lorenzo Pugnaloni, nel corso delladidel 17il 58enne di Frascati ha raccontato la sua versione ma nessuno gli ha creduto e dopo mezz’ora di confronto ha lasciato definitivamente il programma.