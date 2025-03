Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 17/03/25

Se oggi tra le dame che hanno sfilato deliratopasserella dici fosse stata anche quella Cristina che l’altra volta, mentre tutte le altre so agghindavano da mign0ttonepazzo as usual, aveva deciso di omaggiare Freddie Mercury nel video di I Want to Break Free, non ho alcun dubbio che avrebbe infilato un camice da chirurgo e ci avrebbe regalato l’unica possibile interpretazione di un tema così terribilmente iconico come avrebbe dovuto essere ‘Prendi me, scegli me, ama me’.E avrebbe vinto. Non certo per quei carciofi del parterre, ovvio, quelli se non vedono un pezzo de cul* s’ammosciano (letteralmente). Ma per noialtri poveri telespettatori giunti alla ventordicesima sfilata nel giro di tre giorni sicuramente avrebbe vinto tutto.Comunque lo dicevo l’altro giorno e oggi tocca ribadirlo: agli Elios non sanno palesemente più dove stracaz*o andare a parare.