Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta del primo figlio svela: "Ecco perché io e il mio compagno non mostreremo il bimbo sui social"

Sta per diventare mamma del suobebè una storica exdi, il fortunato dating show di Maria De Filippi.Marta Pasqualato, ex volto del programma di Canale 5, salita alla popolarità televisiva per aver corteggiato Nicolò Brigante nel 2018, e il suoNicolò presto diventeranno genitori di un bel maschietto, Carlo, come rivelato un paio di mesi fa. Di recente, durante una chiacchierata con i suoi follower, Marta ha spiegato i motivi per cui non mostrerà il bambino sui.Le sue parole:Io e Nicolò abbiamo parlato a lungo di questa tematica e ci siamo informati su più fonti. Abbiamo deciso di comune accordo che nonil volto del nostrosui. Con questo non voglio in nessun modo giudicare chi lo fa, penso che ogni genitore debba riflettere e decidere in maniera autonoma e ognuno deve fare quello che si sente e che lo fa stare più tranquillo.